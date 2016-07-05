Воронеж, 5 июля, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Не давать пустых обещаний призвал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев участников выборов в Государственную думу седьмого созыва, которые назначены на 18 сентября. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, глава региона заявил 5 июля на встрече с кандидатами в депутаты региональной группы № 24, выдвинутыми партией «Единая Россия». На встрече также присутствовала заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Гордеев возглавил избирательный список «Единой России» в региональной группе, куда вошли Воронежская, Владимирская, Рязанская и Липецкая области.

На встрече обсуждалась координация работы в предвыборный период. Алексей Гордеев отметил, что каждый из присутствующих сегодня представляет интересы конкретных людей, жителей регионов. Глава области призвал участников предстоящих выборов не давать гражданам пустых обещаний.

«Сегодня, вступая в предвыборную работу, мы должны меньше заниматься популизмом, идти к людям, посещать предприятия, организации, учреждения, нащупать проблемы и постараться их решить в ближайшее время. Потому что практика показывает, и это практика именно работы в муниципальных образованиях — 80% проблем можно решать непосредственно на месте, используя при этом правильные рычаги власти, повышая ответственность тех или иных должностных лиц», — сказал Алексей Гордеев, добавив, что избиратели ждут реальных дел.

Выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва назначены на 18 сентября. На выборах думы шестого созыва, в 2011 году, явка в Воронежской области составила 64,3% избирателей. 49,5% из них проголосовали за «Единую Россию», 21,8% за КПРФ, 14,4% за «Справедливую Россию» и 8,8% — за ЛДПР.