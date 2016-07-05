В Грузии объявят очередную амнистию
Тбилиси, 5 июля, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подпишет закон об амнистии, который парламент страны принял 24 июня, сообщила журналистам пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.
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Грузинская тюрьма
«Согласно закону, от ответственности будут освобождены мужчины в возрасте 70 лет и старше и женщины в возрасте 65 лет и старше, обвиняемые или уже осужденные за менее тяжкие преступления», — пояснила пресс-спикер.
По ее словам, президенту и его администрации пока точно не известно, сколько именно заключенных покинут тюрьмы в результате этой амнистии.