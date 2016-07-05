Санкт-Петербург, 5 июля, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Объединенный список партии «Гражданская платформа» по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Новгородской областям на предстоящих выборах в Государственную думу РФ возглавил бывший первый новгородский вице-губернатор и нынешний советник главы 47-го региона по экономике Александр Габитов. Об этом сегодня, 5 июля, ИА REGNUM сообщили в партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

В субботу, 2 июля, состоялся съезд, на котором и была образована 21-я региональная группа на выборы в Государственную думу, включающая Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области.

Список возглавил секретарь регионального комитета партии Александр Габитов, который с прошлой недели является советником губернатора Александра Дрозденко по экономике. Вместе с ним идут Николай Столяров и Руслан Тихомиров.

Напомним, Габитов в 2015 году также баллотировался на пост губернатора Ленобласти и набрал 1,97%.

Предвыборный список «Гражданской платформы», которая впервые примет участие в федеральной кампании, возглавил председатель Федерального политического комитета Рифат Шайхутдинов, вторым номером стал заместитель председателя Федерального политкомитета, ветеран группы «Альфа» Сергей Милицкий, третьим — руководитель московского отделения партии, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Михаил Вышегородцев.

Выставлять кандидатов на выборы в Законодательное собрание Ленобласти «Гражданская платформа» не планирует.

Напомним, в выборах депутатов Государственной Думы в 2011 году приняли участие 680 545 избирателей Ленинградской области, что составляет 51,51% от общего числа избирателей, внесенных в списки. По итогам голосования наибольшее число голосов получил федеральный список кандидатов политической партии «Единая Россия» — 33,03% (224 332 голоса). Партия «Справедливая Россия» набрала 25,30% (171 860 голосов). За «Коммунистическую партию Российской Федерации» проголосовало 17,39% избирателей (118 105 избирателей). «Либерально-демократическая партия России» получила 14,98% (101 773 голоса). Партии, не преодолевшие семипроцентный барьер: партия «Яблоко» — 5,02%, «Патриоты России» — 1,19%, «Правое дело» — 0,65%.