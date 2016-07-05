Багдад, 5 июля, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Силы армии Ирака освободили ряд деревень на северных подконтрольных «Исламскому государству» (запрещено в РФ) территориях, передает Reuters. Им удалось вплотную приблизиться к авиабазе, которая может служить опорным пунктом для возвращения Мосула.

DefendAmerica.mil Иракский военнослужащий

Поддерживаемые ВВС американской коалиции правительственные подразделения в марте начали двигаться от базы Махмур к восточной части реки Тигр, но из-за сопротивления боевиков вынуждены были замедлить ход.

В настоящее время армия Ирака заняла ряд деревень в области Хаж Али и достигла восточного берега Тигра в 60 км от Мосула, говорится в заявлении иракского министерства обороны.

Одна из иракских бригад пытается вернуть авиабазу Гайара на западном берегу Тигра и вытеснила террористов из семи деревень Хаж Али.

Офицер иракской армии говорит, что боевики ИГИЛ (запрещено в РФ) массово убегают из деревень. По его словам, задача иракских солдат ­ — удерживать свои позиции, ждать подкрепления с юга и захватить базу Гайара.

Элитные контртеррористические группы и два армейских подразделения, прикрываемые ВВС США и их союзников начали марш на авиабазу Гайара в июне.

Премьер министр обещает до конца года захватить крупнейший город ИГИЛ (запрещено в РФ) в Ираке ­ — Мосул.