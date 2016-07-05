Сергиев Посад, Московская область, 5 июля, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Алчевский металлургический комбинат (АМК, ЛНР) намерен поставить Загорскому трубному заводу (ЗТЗ, Московская обл.) 200 тыс. т широкого листа для производства труб большого диаметра (ТБД). Как сообщает пресс-служба АМК, ТБД будут использоваться в рамках строительства подводного газопровода «Северный поток — 2» — одного из ключевых проектов «Газпрома» и, возможно, в других проектах компании. Соответствующие консультации Загорский трубный завод ведет с руководством газовой монополии.

tan-rt.ru Стальной лист

Производство рассчитано на выпуск прямошовных сварных труб диаметром 530 — 1420 мм, длиной до 12,2 м, из стали классом прочности до Х100, заявил neftegaz.ru генеральный директор ЗТЗ Денис Сафин. Проектная мощность завода составляет 500 тысяч тонн готовой продукции в год. ЗТЗ производит трубы по ГОСТам и по техническим условиям, разработанным с учетом требований ПАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть» и других заказчиков.

Справка. Загорский трубный завод построен в Сергиево-Посадском районе Московской области, в непосредственной близости от Изоляционного трубного завода (ИТЗ), который выступил инвестором нового производства. Это позволило объединить в единый технологический процесс производство и изоляцию стальных труб, что можно считать конкурентным преимуществом.

Алчевский металлургический комбинат — крупнейшее предприятие, расположенное на юго-востоке Украины, ныне самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР). АМК имеет крепкие связи с ЗТЗ, поставляя качественный стальной прокат в рамках долгосрочного сотрудничества. АМК специализируется на производстве толстолистового, тонколистового и сортового проката, а также заготовок для переката (слябов). Имеет полный технологический цикл и собственное коксохимическое производство.