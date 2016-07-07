Москва, 7 июля, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Английская биографическая драма «Гений» — фильм о неизбежном конфликте творчества и редакторского ремесла — выходит в российский прокат. В режиссёрском кресле — дебютант Майкл Грандадж, больше известный как актёр по фильму «Безумие короля Георга» 1994-го и сериалу «Электронные жучки» 1995—1998.

Цитата из к/ф «Гений». реж Майкл Грандадж. 2016. Великобритания, США

Фильм основан на книге биографа A.Скотта Берга и рассказывает о непростой дружбе двух талантливых людей — издателя и писателя. Америка 1930-х годов, во времена Фицджеральда и Хемингуэя, представителей «потерянного поколения». В центре сюжета — жизнь Макса Перкинса (Колин Ферт) и его работа редактором в издательстве Scribner, где под его контролем находились работы Томаса Вулфа (Джуд Лоу), Эрнеста Хемингуэя (Доминик Уэст), Ф. Скотта Фицджеральда (Гай Пирс) и других талантливейших авторов.

Первоначальный конфликт, произошедший между Вульфом и Перкинсом на фоне творческих разногласий, в конечном итоге перерастет в настоящую дружбу. Основой в этой драме характеров стали актерские работы исполнителей главных ролей Джуда Лоу и Колина Ферта. В фильме также сыграли Николь Кидман и Гай Пирс. Оператором картины стал небезызвестный Бен Дэвис («Стражи Галактики», «Звездная пыль»).

Мировой общественности «Гений» был впервые представлен на Берлинском кинофестивале 2016 года, где был номинирован на «Золотого медведя», но уступил документальной картине «Море в огне». Майкл Грандадж также мог получить приз за лучший режиссёрский дебют.

Российская премьера фильма состоялась на Московском международном кинофестивале. 27 июня «Гений» был представлен зрителям в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в программе специальных показов.

Цитата из к/ф «Гений». реж Майкл Грандадж. 2016. Великобритания, США

Писатель Томас Вулф известен как представитель так называемого потерянного поколения. Два его первых романа «Взгляни на дом свой, ангел» и «О времени и о реке» были непомерными по объему и напряженности эпического стиля и прошли в своё время жестокую правку Максвелла Перкинса — опытного редактора, работавшего ранее с Хемингуэем и Фицджеральдом.

После смерти писателя были опубликованы ещё два его романа — «Паутина и скала» и «Домой возврата нет». Они поставили Вулфа в первый ряд американских прозаиков XX века.