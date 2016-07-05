Владикавказ, 5 июля, 2016, 17:25 — ИА Регнум. На заседании правительства Северной Осетии представлен новый вице-премьер. Как передает 5 июля корреспондент ИА REGNUM, пятым временно исполняющим обязанности заместителя председателя назначен Ирбек Томаев, ранее работавший заместителем начальника управления Федеральной службы безопасности по РСО-Алания.

Os-Bagatar Владикавказ. Дом Правительства

Как было озвучено, Ирбек Томаев будет курировать в правительстве вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, силовыми структурами и отвечать за безопасность. Отметим, что при главе республики Таймуразе Мамсурове куратором силового блока в высшем органе исполнительной власти был также представитель ФСБ.

Напомним, что 1 марта текущего года назначенный президентом России на должность временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Вячеслав Битаров в соответствии с Конституцией РСО-Алания отправил в отставку правительство, сформированное бывшим главой республики Тамерланом Агузаровым, умершим 19 февраля. В настоящее время вице-премьеры, министры, руководители других ведомств при кабинете министров временно исполняют свои обязанности. В структуре правительства насчитывается 14 министерств, семь комитетов, три службы и пять управлений.