Калуга, 5 июля, 2016, 17:20 — ИА Регнум.



Пять преступлений экстремистской направленности, связанных с размещением материалов экстремистского содержания в социальных сетях, было выявлено в 2016 году правоохранительными органами на территории калужского региона. В этом году, также пресечено 1296 административных правонарушений в сфере миграции, сообщает 5 июля корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на материалы координационного совещания руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных структур Калужской области.

Участники совещания отметили, что в регионе значительно увеличивается поток трудовой миграции и здесь важная коррупционная составляющая в оформлении документов мигрантами, в части получения ими свидетельства о знании русского языка и медицинских справок.

В целях повышения качества и доступности услуг в сфере миграции, противодействия деятельности «посреднических фирм» и профилактики коррупционных проявлений в регионе планируется создать по типу многофункционального центра уполномоченную организацию, которая будет заниматься оформлением, выдачей патентов и разрешений на работу иностранным гражданам.

Кроме того, в Калужской области будет образована специальная комиссия по выработке предложений правительству РФ по установлению и распределению квот на разрешение на временное проживание для иностранных граждан с учетом миграционной ситуации и анализа экономического положения в регионе.