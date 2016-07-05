Кострома, 5 июля, 2016, 17:19 — ИА Регнум. В Кадыйском районе Костромской области Советом депутатов Вёшкинского сельского поселения Кадыйского муниципального района досрочно прекращены полномочия двух местных депутатов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, причиной для этого послужило неисполнение требований антикоррупционного законодательства

Депутат — слуга народа. Советский плакат

Два депутата не представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей. Это нарушает требования Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также муниципальных нормативных правовых актов.

Выявленные нарушения стали поводом для вмешательства прокуратуры. Районный прокурор внес в совет депутатов представление с требованием устранить нарушения.