Бишкек, 5 июля, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сегодня, 5 июля, поздравил мусульман республики с праздником Орозо Айт. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Соборная мечеть в Москве

«Этот светлый праздник — завершение священного месяца Рамадан, который во все времена являлся символом милосердия, всепрощения и нравственного обновления. Для каждого из нас праздник Орозо Айт — это причастность к общей радости и хорошая возможность укрепить взаимопонимание и единство нашего народа. Мы все хотим жить в благополучной, процветающей стране со светлым будущим. И наша главная цель — построить такую страну и сохранить ее для потомков», — подчеркнул он.

Киргизский лидер напомнил, что в период с IX по XII века исламский мир был центром развития науки, литературы, медицины и искусств, но в настоящее время мир «столкнулся с попытками использовать мусульманскую веру в террористических целях и грязных геополитических играх».

«Ислам прочно вошел в нашу жизнь, и мы верим, что в мире мусульманство будет всегда. Но, в то же время мы — киргизстанцы! У нас своя культура, свой родной язык, свои традиции и национальная одежда. И они совершенно не противоречат основополагающим принципам ислама. Поэтому навязывание обществу чуждых традиций и требований, особенно в одежде — под видом религиозных, вызывает среди граждан Киргизии вполне понятное неприятие и беспокойство», — сказал он и добавил, что «пророк Мухаммед запрещал навязывать традиции и обряды, которые могли вступать в противоречие с национальными обычаями и культурными ценностями народов, которые принимают ислам».

Подводя итог своего выступления, Алмазбек Атамбаев отметил, что «совершение добрых поступков не заканчивается с праздником Орозо Айт». «Напротив, после праздника мусульмане с еще большим рвением должны делать добро, ибо таково повеление Всевышнего», — резюмировал президент Киргизии.