Чебоксары, 5 июля, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Предвыборную информационную суету в связи с партийными съездами и обнародованием списков кандидатов в Чувашии сменила череда локальных конференций и зазывание журналистов на пресс-конференции. Агитационная кампания сместилась на улицы, где всё чаще можно увидеть молодых людей в партийном обмундировании, которые раздают газеты, проводят опросы, сторожат штендеры, собирают подписи. На официальном уровне идёт выдвижение кандидатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы «ГАС-Выборы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Пока партии заявляют о своих кандидатах и готовятся к регистрации, активно подают документы в Центризбирком Чувашии самовыдвиженцы: для них сроки подачи заявления завершаются 12 июля. В настоящее время о своём желании участвовать в выборах в Госдуму в качестве кандидатов-одномандатников заявили пять человек, из них трое — по Канашскому одномандатному округу, все они чебоксарцы. В данном округе уже появился один Аксаков, правда, вовсе не глава комитета Госдумы и лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков, а Александр Аксаков — 23-летний тренер-преподаватель СДЮСШ олимпийского резерва №6 по спортивной гимнастике. Носит ли Александр фамилию Аксаков все свои 23 года или решил её сменить по примеру Олега Петрова, трансформировавшегося накануне прошлых выборов в Госсовет Чувашии в более благозвучного Олега Дельмана, предстоит выяснять заинтересованным и, возможно, МВД.

Отметим, что по Канашскому округу первой подала документы беспартийный директор ООО «Синтез красоты и здоровья» Ксения Прокопьева. 5 июля о желании баллотироваться заявил скандально известный застройщик «Кувшинки-Шанхая» (стройфирма «Лидер») и несостоявшийся владелец «Чувашавтодора» Алексей Лапшин, который подал документы в ЦИК Чувашии как директор ООО «Честрой ЖБК».

По Чебоксарскому округу выдвинулись пенсионер Валентин Сретенский и водитель ООО «СтройГрупп» из Канашского района Олег Николаев — полный тёзка лидера фракции справороссов в Госсовете республики, который, к слову сказать, возглавляет региональную группу по партсписку «Справедливой России». Отметим, что ранее ростовский политтехнолог Сергей Смирнов высказывал мнение, что, учитывая «неплохие результаты» справороссов в Чувашии и, в частности, 14,73% голосов Олега Николаева на прошлогодних выборах главы Чувашии, «один мандат партия там точно получит». Но «поскольку Олег Николаев вовсе не стремится в Госдуму», он может отдать свой мандат второму номеру в региональном партийном списке, лидеру ростовских справороссов Михаилу Емельянову.

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На выборах в Госсовет Чувашии в настоящее время подали документы 27 самовыдвиженцев-одномандатников, кандидаты есть в каждом округе. Из них шесть безработных, семь директоров, два врача и два контролёра, также есть районный депутат, тренер, учитель, пенсионер, программист, студент, слесарь, завхоз, звукооператор. Наибольшее число претендентов — в 18-м и 19-м округах, где выдвинулись по три человека. Для участия в выборах по одномандатному округу №18 подали документы безработный Никита Бурвишников и двое Моляковых: пенсионер Виктор Иванович и безработный Андрей Викторович. А в 21-м округе появились Семенов и Семёнов — Андрей и Сергей, один из них контролер КПП, другой — терапевт. Напомним, что Игорь Моляков и Сергей Семенов — действующие депутаты-справороссы в региональном парламенте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в партийный список «Единой России» (региональная группа №16: Чувашия, Нижегородская область, Мордовия, Марий Эл) вошли депутат Госдумы Алена Аршинова (номер 5), вице-спикер Госсовета Чувашии Николай Малов (номер 10) и чебоксарский депутат Николай Владимиров (номер 13). По Чебоксарскому одномандатному округу партия утвердила в качестве кандидата главу Чебоксар Леонида Черкесова, а Канашский одномандатный округ оставила свободным — ранее высказывалось мнение, что единороссы готовы уступить его главе комитета Госдумы, лидеру чувашских справороссов Анатолию Аксакову.

Отметим, что Аксаков по итогам съезда «Справедливой России» не пошёл по партсписку и заявлен исключительно по Канашскому округу. От чувашских справороссов также заявлены депутаты Госсовета Олег Николаев (первый номер партсписка в региональной группе и по Чебоксарскому округу), Игорь Моляков (номер 4) и Сергей Семенов (номер 5).

От чувашских коммунистов (в соответствии с утверждённым на съезде КПРФ списком) выдвинутся депутат Госдумы, бессменный лидер регионального отделения КПРФ Валентин Шурчанов (первый номер партсписка в региональной группе и по Чебоксарскому округу), Алла Пшеничная (номер 5) и бывший член «Единой России» Григорий Данилов (по Канашскому округу).

Чувашских либерал-демократов на выборах будут представлять Константин Степанов, Владимир Ямангеев, Сергей Белобаев и Николай Слепнев.

Напомним, в 2011 году по итогам выборов в Госдуму шестого созыва «Единая Россия» набрала в Чувашии 43,42% голосов (на выборах в Госдуму пятого созыва в 2007 году — 62,27%), КПРФ — 20,9% (в 2007 году — 12,64%), «Справедливая Россия» — 18,79% (в 2007 году — 10,32%), ЛДПР — 10,67% (в 2007 году — 8,49%), «Яблоко» — 1,6%, «Патриоты России» — 1,32%, «Правое дело» — 0,36%. Таким образом, мандаты от «Единой России» в Госдуме шестого созыва достались Руслану Тихонову и Алёне Аршиновой (шла по пензенскому списку и получила мандат после того, как Константин Косачёв покинул думское кресло, чтобы возглавить Россотрудничество), от КПРФ — Валентину Шурчанову, от «Справедливой России» — Анатолию Аксакову, который представлял, кроме Чувашии, ещё и Марий Эл.

В Госдуме пятого созыва по итогам выборов в 2007 году Чувашию представляли три единоросса — Константин Косачёв, Павел Семёнов и космонавт Николай Бударин, коммунист Валентин Шурчанов, а также справоросс Анатолий Аксаков. На выборах в Госдуму в 2003 году, когда российский парламент формировался по смешанной системе, в одномандатных округах в Чувашии победу одержали Анатолий Аксаков («Народная партия России») и Павел Семёнов («Единая Россия»). По партийным спискам «Единая Россия» тогда набрала 38% голосов (депутатом стал Константин Косачёв), КПРФ — 17,39%, ЛДПР и Аграрная партия набрали соответственно 8,25% и 7,62% голосов избирателей, у «Родины» — 5,58%.

Что касается Госсовета Чувашии, то в его состав нынешнего, пятого созыва входят 44 депутата, половина из которых избирается по партспискам, половина — по одномандатным округам. До недавнего времени у ЛДПР было два мандата, у КПРФ — четыре, у «Справедливой России» — пять. Теперь ряды оппозиционеров в парламенте поредели. На выборах в Госсовет Чувашии пятого созыва «Единая Россия» набрала 44,87% голосов избирателей, КПРФ — 19,65%, «Справедливая Россия» — 19,39%, ЛДПР — 10,77%, «Патриоты России» — 2,11%. На выборах депутатов Госсовета Чувашии четвёртого созыва в 2006 году по единому избирательному округу «Единая Россия» набрала 51,89% голосов, КПРФ — 19,49%, ЛДПР — 8,93%, «Родина» — 6,25%, «Патриоты России» — 5,4%.