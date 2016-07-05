Челябинск, 5 июля, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Оппозиция выступила против гипотетического кандидата на пост председателя избирательной комиссии Челябинской области — Елены Шубиной, которой еще нет в списочном составе членов облизбиркома, передает корреспондент ИА REGNUM.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

C заявлением о неприятии кандидатуры на пост главы Избирательной комиссии Челябинской области Елены Шубиной выступило московское представительство КПРФ. Так, пресс-центр «Красная Москва — КПРФ» распространил заявление, в котором говорится, что поводом к увольнению Ирины Старостиной якобы послужили депутатские запросы КПРФ в ЦИК, СКР и прокуратуру с требованием проверки челябинских ТИКов на предмет возможных фальсификаций на предстоящих осенних выборах в Госдуму. «Областные избирательные комиссии должны управляться и назначать руководство из центра, а не состоять из сплошь аффилированных местным отделениям «Единой России» чиновников», — заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Первый секретарь Челябинского обкома КПРФ Игорь Егоров не в курсе инициатив московских коллег, но выразил недоумение по поводу возможного назначения председателем регионального избиркома человека, находящегося вне состава избирательной комиссии. «Насколько я понимаю формирование областной избирательной комиссии не может быть пока осуществлено, поэтому говорить о кандидатурах председателя пока рано», — сообщил Игорь Егоров.

Руководитель регионального отделения партии «Парнас» Алексей Табалов также уверен, что Елена Шубина является кандидатурой на пост председателя регионального избиркома. В связи с этим обстоятельством оппозиционер написал письмо председателю ЦИК Элле Панфиловой с просьбой не утверждать Шубину главой облизбиркома. Причиной неприязни челябинского сторонника Михаила Касьянова к главе Избирательной комиссии Челябинска послужил отказ в 2014 году Еленой Шубиной регистрировать инициативную группу по организации проведения референдума по возврату прямых выборов глав городов.

Также в числе противников Елены Шубиной представитель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. Претензии связаны с якобы имевшими место фальсификациями на прошлых выборах, например, в поселке Роза, где имел место взлом двери в помещение для голосования при подсчете голосов.

В областной избирательной комиссии пояснили, что Елена Шубина не может пока рассматриваться в качестве кандидата на пост главы облизбиркома, так как ее нет в составе списка членов комиссии. Но пояснили, что областная избирательная комиссия состоит из 14 человек, 7 назначены Заксобранием Челябинской области, а 7 губернатором. Ирина Старостина была по квоте губернатора, поэтому он и будет выдвигать кандидатуру, но лишь в члены облизбиркома. Кого выдвинет губернатор, пока неизвестно. Теоретически Шубина может быть введена по квоте губернатора, а затем ей предстоит утверждение членами комиссии. При этом ЦИК может лишь рекомендовать кандидатуру председателя, выбирать будут члены комиссии.

В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что пока не владеют информацией о том, будет ли глава региона вводить Елену Шубину в облизбирком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вчера, 4 июля, Ирина Старостина неожиданно написала заявление на увольнение с поста председателя Избирательной комиссии Челябинской области. Причиной отставки стало состояние здоровья руководителя регионального избирательного органа. Временно её обязанности исполняет Алексей Фартыгин.