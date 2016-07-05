Смоленск, 5 июля, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Смоленский Дорогобуж, который в мае этого года был включен в перечень моногородов первой категории, получит помощь Фонда развития моногородов. Взаимодействие между региональными, местными властями и Фондом обсуждалось 5 июля на встрече губернатор Алексея Островского с гендиректором Фонда развития моногородов Ильей Кривоговым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области.

dorogobyzh.admin-smolensk.ru Дорогобуж. Здание администрации

Согласно федеральному законодательству наличие первой категории позволит создать в границах города территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Она предполагает применение на всей территории моногорода особого правового режима ведения предпринимательской деятельности, включающего льготное налогообложение и облегченный порядок осуществления контроля и надзора.

Фонд развития моногородов, учредителем которого является Госкорпорация Внешэкономбанк, был создана в конце 2014 года по инициативе президента и правительства РФ. Цель его создания — диверсификация экономики моногородов за счет создания на их территории специальных условий для привлечения инвестиций, развития бизнеса и новых рабочих мест. В частности, фонд занимается софинансированием расходов субъектов РФ и муниципалитетов при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для запуска новых инвестпроектов в моногородах, а также заемным финансированием инвестиционных проектов на льготных условиях. Для этих целей фонду в течение 2014−2017 годов будет выделено более 29 мрд рублей.

Смоленский Дорогобуж, после включения в перечень моногородов первой категории, получил право на доступ к ресурсам и инструментам Фонда развития моногородов. Более того, как отметил глава региона, «исходя из наших договоренностей с министром экономического развития Алексеем Валентиновичем Улюкаевым, рассчитываем, что уже в этом году Дорогобуж станет единственной в Центральном федеральном округе территорией опережающего развития (ТОР)».

В частности, в планах — реализация целого ряда инвестиционных проектов. Как сообщил глава района Олег Гарбар, в черте Дорогобужа на данный момент подготовлено уже пять площадок для потенциальных инвесторов. Площадки обеспечены инфраструктурой: подведено электроснабжение, газопровод. Что касается дорожной инфраструктуры, то тут затраты будут минимальны: все площадки расположены на окружной дороге города Дорогобужа, в рамках городской черты, и требуется строительство лишь не более одного километра автодороги. А вот развитие инфраструктуры уже даст району более 900 новых рабочих мест.

Генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов сообщил, что все предложенные инвестплощадки «соответствуют нужным параметрам».

«Правительство поставило нам задачу — мы должны научить управленческие команды моногородов не только создавать новую экономику, но и новое качество жизни, которое позволит гражданам не уезжать из этих моногородов», — добавил Илья Криворогов.

Деньги на реализацию инвестпроектов фондом предоставляются при условии, что собственные средства инициатора проекта должны составлять не менее 15% от общей стоимости проекта. Общая сумма средств Фонда, запрашиваемая на реализацию проекта, не превышает 40% от общей стоимости проекта и должна составлять не менее 100 млн рублей, но не более 1 млрд рублей. А вот объекты инфраструктуры для проектов финансируются за счет средства на 95%, доля областного бюджета составляет лишь 5%.

Кроме того выход на взаимодействие с Фондом дает возможности привлечения кредитного финансирования по ставке 5% годовых (что значительно ниже ставок на рынке) для реализации инвестпроектов на территории моногорода.

На этой же встрече инвесторы представили проекты, которые планируется реализовать в Дорогобуже. Так, в их числе — проект высокотехнологичного производства фанеры и производства ламинированного напольного покрытия (инвестор проекта — ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат», ГК «Русский Ламинат»); инвестпроект создания производства по выпуску нетканых материалов из льняного сырья мощностью до двух тысяч тонн в год (инвестор — ООО «Агропромышленная корпорация «Вологодчина»); проект создания животноводческого хозяйства по выращиванию кроликов на 36 тысяч голов племенного родительского стада и производству мяса кролика (ООО «УК Роял-Агро»).