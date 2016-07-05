Москва, 5 июля, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Законопроект о запрете на захоронение отходов на территории Арктической зоны внес в Госдуму депутат от ЛДПР Владимир Сысоев, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

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Запрет на захоронение отходов на территории Арктической зоны России остановит рост количества имеющихся отходов, не усугубляя экологическую обстановку в регионе, уверен парламентарий.

Принятие закона «станет одним из первых шагов законодательного регулирования, направленного на защиту экологии Арктики», отмечает депутат.

Сысоев напомнил, что «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» предусматривает, в том числе, создание и развитие эффективной системы обращения с отходами производства и потребления в регионе, их максимальное вовлечение в хозяйственный оборот, ограничение ввоза на территорию продукции, тары и упаковки, утилизация которой экономически и технологически не обеспечена.