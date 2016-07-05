Париж, 5 июля, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Французское правительство намерено без голосования провести спорную трудовую реформу через Национальное собрание, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Премьер-министр Мануэль Вальс сошлется на соответствующую статью конституции, говорят источники из Франс-Пресс. Социалистическое правительство снова рискует получить вотума недоверия от депутатов.

Против планов президента Франсуа Олланда по либерализации трудового права выступают даже некоторые из его однопартийцев. Поэтому рассчитывать при голосовании в парламенте на социалистов было бы ненадежно.

К исключениям в принятии законов правительство прибегло еще при первом чтении в мае. Согласно особому постановлению, закон может быть принят и без голосования, если впоследствии проваливается ходатайство о вынесении вотума недоверия.

Вальс готов во второй раз включить указанную статью конституцию, после чего консервативная оппозиция может выразить вотум недоверия. Провалится последний или нет, впереди еще третье чтение. Пока неясно, прибегнет ли правительство и тогда к особому регулированию.