Отрадное, Ленинградская область, 5 июля, 2016, 17:06 — ИА Регнум. На территории конюшни в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области сегодня, 5 июля, рано утром произошел пожар. В огне погибли 13 лошадей и 66-летний владелец животных. Идет проверка. Об этом сегодня, 5 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Ленобласти.

pixabay.com Пожар

Работникам конюшни удалось спасти трех лошадей, 13 животных при пожаре погибли. После разбора завалов было обнаружено тело мужчины, являющегося одним из владельцев данных конюшен. Кроме того, 50-летний конюх, участвовавший в ликвидации возгорания, госпитализирован с ожогами.

В настоящее время на месте работает следственная группа. Устанавливаются причины возгорания, будет проведена экспертиза.