Сургут, Югра, 5 июля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей воспитательницы реабилитационного центра «Добрый Волшебник» Надежды Шанаевой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по региону.

Цитата из кф «Ух ты, говорящая рыба!». реж Роберт Саакянц. 1983. СССР «Добрый» волшебник Ээх

Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии по ч. 1 ст. 238 и п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая широкое распространение в СМИ получила запись с камер видеонаблюдения реабилитационного центра города Сургута «Добрый Волшебник» для детей с ограниченными возможностями. На видео снято, как воспитательница учреждения, силой удерживая ребенка за руки, нанесла ему травму, а от социального работника реабилитационного центра 7-летний мальчик получил удар по голове. 20 июня Шанаевой было предъявлено обвинение.

В ходе расследования изъята и осмотрена вся служебная документация реабилитационного центра. За месяц следствия допрошено более 130 человек, в числе которых родители детей, посещавших отделение дневного пребывания реабилитационного центра, сотрудники центра и другие лица, обладающие значимой для следствия информацией.

В ходе просмотра записей иных фактов противоправной деятельности со стороны сотрудников учреждения к детям не было установлено.

Следствием инициировано проведение проверки реабилитационного центра контролирующими органами, по результатам которой вскрыты нарушения, за которые реабилитационный центр в лице и.о. директора привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно».

Отметим, что ранее было завершено расследование уголовного дела в отношении социального педагога учреждения, обвиняемого в нанесении ребенку побоев. Данное дело также направлено в суд.

Расследование уголовных дел в отношении бывшего директора реабилитационного центра и заведующей отделением дневного пребывания, подозреваемых в халатности, продолжается и находится на контроле у руководства следственного управления.