Красногорск, 5 июля, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области опровергла информацию ряда СМИ о якобы отставке начальника подмосковного главка Виктора Паукова. Соответствующее сообщение пресс-служба ведомства распространила сегодня, 5 июля.

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В сообщении сказано, что информация ряда СМИ о том, что глава ГУ МВД по Московской области Виктор Пауков скоро отправится в отставку, не соответствует действительности.

«В настоящий момент генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков находится на своем рабочем месте и исполняет возложенные на него служебные обязанности», — сказано в сообщении пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Напомним, ряд СМИ сообщил, что Пауков собрался на пенсию из-за скандала с утечкой данных свидетелей.