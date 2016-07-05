Ростов-на-Дону, 5 июля, 2016, 17:01 — ИА Регнум. На Ростовскую область надвигается дожди с грозами. Штормовое предупреждение распространило ГУ МЧС России по региону, добавив к прогнозу синоптиков правила поведения во время непогоды, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

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По информации ростовского Гидрометцентра, сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с ударят по южным и восточным районам.

При этом важно помнить правила. Например, чтобы избежать поражения молнией, нужно держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном и электроприборами. Оказавшись на улице, нельзя прятаться под деревьями, купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде. Управляя автомобилем, следует закрыть окна и остановиться для того, чтобы переждать грозу. Также нельзя спускаться в подземные переходы. А при сильном ливне от поездок желательно и вовсе воздержаться, остаться дома или в офисе.

Отметим, что эти правила безопасного поведения при непогоде практически не сработали в Ростове-на-Дону 30 июня. Так, в результате разгула стихии более 10 человек получили травмы, один ребёнок погиб. Десятки машин получили повреждения, упали деревья. Первые этажи зданий подтопило дождевой водой, один дом и вовсе оказался в воде из-за того, что при проведении капремонта крышу до дождя положить не успели. Подрядчик обещает провести в залитых квартирах ремонт.

Напомним, что из-за последствий ливня должности уже лишился начальник городского управления ГО и ЧС Артур Хостов, а также дежурная, принявшая звонок от руководителя детской творческой студии. Маленькие воспитанники оказались в заточении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, отменить введенный режим ЧС в донской столице удалось только спустя три дня после разгула стихии в городе. С Привокзальной площади было откачано более 10 тыс. кубометров воды. В связи с затоплением станции «Ростов-Главный» движение поездов было остановлено, скорректировать пришлось и движение пассажирского транспорта в городе.

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