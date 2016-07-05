Рига, 5 июля, 2016, 17:00 — ИА Регнум. В четверг, 7 июля, на авиабазе Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) в Лиелварде начнется строительство новой казармы для размещения латвийских и иностранных военнослужащих, сообщает LETA со ссылкой на Министерство обороны Латвии.

Кукрыниксы. НАТО

По словам министра обороны Латвии Раймонда Бергманиса, строительство этой казармы является еще «одним шагом в развитии оборонной инфраструктуры и повышении безопасности на восточной границе».

Как стало известно, площадь казармы составит 3041,4 кв. м. Дополнительно к казарме будут построены котельная, сеть электроснабжения, другие инженерные коммуникации. Общие затраты на проект составят более 5 млн евро, а выполнит строительные работы компания «Арчерс».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на военной базе в Адажи в 2016 и 2017 годах запланирована реализация ряда крупных строительных проектов, предназначенных для нужд латвийской армии, и для приема войск НАТО. Так, в 2016 году на Адажской базе планируется завершить строительство казармы для 304 солдат и начать возведение дополнительной. Планируется разработать проектную документацию для палаточного городка на 2 тыс. солдат, с дорогами, площадками и инженерными коммуникациями — его строительство намечено на 2017 год. Также планируется обновить сети внешнего энергоснабжения, строительство армейского спортивного комплекса, перестройка двух учебных зданий, и реконструкция автопарка для размещения и обслуживания боевой техники НАТО.