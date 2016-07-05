Москва, 5 июля, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ предоставило государственную аккредитацию еще 60 организациям, осуществляющим деятельность в области информационных технологий (ИТ). Общее число аккредитованных при министерстве ИТ-компаний составило 6044. Таким образом, среднегодовой прирост числа аккредитованных государством для предоставления льгот организаций сферы ИТ сохраняется на уровне тысячи компаний в год, сообщили в Минкомсвязи.

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На текущий момент для аккредитованных ИТ-компаний предусмотрены следующие льготы: пониженные тарифы страховых взносов — до 14% от выплат в пользу физических лиц; возможность в упрощенном порядке привлекать к трудовой деятельности высококвалифицированных иностранных специалистов; право включать расходы на приобретение электронно-вычислительной техники в состав материальных расходов в размере полной стоимости такого имущества по мере ввода его в эксплуатацию; льготная ставка по налогу на прибыль организаций в Новосибирской, Пензенской, Ульяновской и Челябинской областях.

Напомним, что в 2016 году было принято решение о продлении срока действия льгот по страховым взносам для российских разработчиков ПО до 2023 года включительно. В соответствии с действующим законодательством льготная ставка по страховым взносам для ИТ-компаний действует по 31 декабря 2017 года, с постепенным повышением ставки в 2018—2020 годах.