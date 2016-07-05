Рига, 5 июля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Автор петиции о присоединении Латвии к США Денис Бартецкий (в соцсетях — Antonio Bandera) предполагает, что его не будут судить за публичный призыв к ликвидации независимости Латвии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает портал Mixnews.lv.

txd from Dunedin, New Zealand Флаг Латвии

«Если мне уже сейчас отдали компьютер, с которого была опубликована петиция, то полагаю, что суда точно не будет. В противном случае компьютер попридержали бы до суда. Так что, разум, полагаю, все-таки восторжествует», — написал Бартецкий.

Он также сообщил, что недавно Полиция безопасности вызвала его на допрос в связи с возбужденным против него уголовным делом за публичный призыв к ликвидации независимости Латвии. По словам Бартецкого, в Полиции безопасности также надеются, что данное дело закроют.

«Я поинтересовался у инспектора, будет ли он передавать его в прокуратуру или закроет за отсутствием состава преступления. Инспектор поясняет, что передаст дело в прокуратуру, а там, по его мнению, его закроют, но решать, конечно, будет прокурор. По словам инспектора, он был бы и сейчас рад от этого «трэшевого» дела избавиться, но прокурор в отпуске, поэтому все это произойдет только в августе», — написал Бартецкий.

Бартецкий также подчеркнул, что целью его петиции была не провокация правоохранительных органов, а привлечение внимания общества к подобным делам.

«Посыл петиции был таков, чтобы общественность обратила внимание на то, что человека могут посадить за шутку. Есть все-таки какие-то пределы того, за что можно судить и за что нельзя. Ни о какой ликвидации речи, естественно, не идет», — сказал Бартецкий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале марта 2016 года на сайте общественных петиций Avaaz.org стартовал сбор подписей за присоединение Латвии к США. Эта акция стали ответом на решение суда, приговорившего жителя Латвии Максима Коптелова к шести месяцам тюремного заключения за организацию аналогичного сбора подписей за присоединение страны к России.