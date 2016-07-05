Оренбург, 5 июля, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В правительстве Оренбургской области кадровые изменения: с 6 июля на должность министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Александр Полухин назначен на должность министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Указом губернатора назначен Александр Полухин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

http://www.listcompany.su новый глава Минстроя Оренбургской области Александр Полухин

Александр Полухин родился 17 февраля 1977 года в городе Рубцовске Алтайского края. Окончил Алтайский государственный технический университет имени И.И.Ползунова по специальности инженер. Трудовую деятельность начал в 1999 году в ООО «ЭДА-ТЭК», где прошел путь от инженера по маркетингу до генерального директора. В 2005 году назначен советником генерального директора по стратегическому развитию МУП «Управление коммунального хозяйства». С 2006 по 2008 гг. — генеральный директор ООО «Управление коммунального хозяйства». С 2008 по 2011 гг. — директор ООО «Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания». С мая 2011 года до настоящего времени занимал должность заместителя директора по инвестициям и капитальным вложениям ООО «ЛистПромСтрой». Женат, воспитывает двух сыновей.

Стоит отметить, что ведомство почти год функционировало без министра. Напомним, в августе 2015 года Сергей Домников был освобожден от должности министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Обязанности главы областного Минстроя исполняла Ольга Мищерякова.