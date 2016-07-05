Рига, 5 июля, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Правительство Латвии одобрило разработанную за три года Министерством образования и науки новую систему оплаты труда педагогов, сообщает LETA.

Абрам Харьковский. Награда учителю

Как стало известно, правительству предстоит найти для реформы еще 9,3 млн евро, так как 30 июня на переговорах было достигнуто соглашение не перекладывать пока расходы на содержание школ-интернатов на плечи самоуправлений, и общая сумма недостающих на реформу средств была увеличена на 4,8 млн евро.

Так, с 1 сентября 2016 года повысится зарплата учителей во всеобщем, профессиональном образовании, образовании по интересам, а также дошкольных педагогов, но их зарплаты будут повышены первоначально до 620 евро, а через год — до 680 евро. С 1 января 2017 года вырастет ставка учителей профообразования, а зарплаты преподавателей вузов и колледжей будут повышены в течение трех лет.

Реформа также предусматривает повышение пропорции числа учителей и учащихся. Ранее устанавливались два коэффициента, сельский и городской, что и создавало разницу в зарплате, а теперь будет семь разных пропорций для соответствующих регионов. В результате реформы целевая дотация на зарплаты учителей у 88% самоуправлений возрастет, а у 12% уменьшится, в основном у самоуправлений в окрестностях Риги.

В общеобразовательных школах недельная ставка составит 30 астрономических часов, а в образовании по интересам и профессиональном образовании она может быть ниже. Для дошкольных педагогов, руководства учебных заведений, методистов, учителей интернатов, библиотекарей учебных заведений и некоторых других специальностей ставка составит 40 часов в неделю.

Напомним, 25 апреля 2016 года новый министр образования Карлис Шадурскис представил свою модель, которая предусматривает повышение минимальной оплаты за учительскую ставку до 680 евро вместо нынешних 420 евро. Из-за нехватки средств такая зарплата не будет введена на всех уровнях образования одновременно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, предложенная министром образования и науки Карлисом Шадурскисом реформа школ и зарплат учителей не устраивает почти половину населения, свидетельствует опрос, проведенный компанией GfK Baltic. Так, реформу не поддерживают 46% населения, в том числе 21% совершенно не поддерживают. 4% заявили, что полностью поддерживают реформу, 19% — скорее поддерживают.