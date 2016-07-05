Москва, 5 июля, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев просил у правительства РФ из антикризисного фонда дополнительные 23 миллиарда рублей для того чтобы выполнить условия субсидирования для инвесторов, а также попросил не снижать основные средства господдержки отрасли, что в итоге поможет сравнять объемы импорта и экспорта сельхозпродукции. Об этом сегодня, 5 июля, глава Минсельхоза заявил на первом заседании правительственной комиссии по АПК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Эти деньги уже теоретически потрачены, так как к нам пришли инвесторы, которые должны получить субсидирование на уже ранее выданные кредиты, на CAPEX и так далее», — сказал Ткачев.

За последние 2 года импорт продовольствия сократился на 38%, с 43 миллиардов долларов до 26 миллиардов долларов, заявил он. «По нашим оценкам, при условии финансирования мер господдержки не ниже заявленного уровня текущего года — это 237 миллиардов рублей — уже через пять лет объёмы экспорта и импорта сельхозпродукции и продовольствия сравняются и достигнут порядка 22 миллиардов долларов», — привел цифры глава Минсельхоза.

«Финансирование отрасли на уровне 215 миллиардов рублей (в 2016 году бюджет госпрограммы был сокращен с 237 млрд до 215 млрд рублей) не обеспечит принятые обязательства перед сельхозтоваропроизводителями, это не позволит достигнуть поставленных целей по ускоренному импортозамещению, более того — возможно сокращение производства», — подчеркнул Ткачев.

«Если останется 215 млрд рублей, то движения не произойдет, если будет увеличено до 237 млрд рублей, то рост составит 3−4% и обеспеченность собственными продуктами через 9 лет. К 2025 году, если ещё прибавить 30−50 млрд рублей к 237, то через 5 лет мы абсолютно точно закроем все основные позиции по продовольствию и закроем весь дефицит», — отметил министр.