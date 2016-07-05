Рига, 5 июля, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Для обустройства восточной границы Латвии в 2016 году в бюджете дополнительно необходимо предусмотреть по крайней мере 5 млн евро, заявил в передаче «Утренняя панорама» на канале LTV министр внутренних дел Рихард Козловскис, сообщает LETA.

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Он отметил, что от Европы денег на эти цели не будет, потому что содержание своих границ является обязанностью самого государства. Козловскис также напомнил, что в настоящее время Латвия работает над обустройством границы с Россией, но нужно начинать работу и на границе с Белоруссией.

Еще министр сообщил, что в Латвии планируется увеличить количество пограничников, так как в настоящее время в среднем на один километр границы приходится 1,2 пограничника, но в будущем планируется, что каждый километр будут охранять по крайней мере 2 пограничника.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис обещает отгородиться от России забором на протяжении 90-километровой границы. По мнению Козловскиса, данные меры необходимо принять в связи с украинским кризисом и растущим числом людей, которые нелегально пересекают границу, пытаясь попасть в Латвию. Данный проект планируется выполнить в течение четырех лет. Ранее командующий НВС Латвии генерал Раймонд Граубе сообщил, что страна получила от руководства НАТО приказ усилить контроль над границами.