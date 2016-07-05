Нальчик, 5 июля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии подтоплены 10 домов в селе Благовещенка. Вода вышла из берегов обводного канала от реки Баксан и затопила центральную улицу. Об этом ИА REGNUM 5 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Александр Дейнека. Под Курском. Река Тускорь. 1945

На устранение последствий подтопления были направлены специалисты спасательного ведомства, дорожного ремонтно-строительного управления Баксанского района, привлекалась также аэромобильная группа МЧС.

Поступление воды из реки Баксан было перекрыто насыпными валами. В районе населенного пункта Баксаненок были проведены необходимые руслорегулировочные работы. В настоящее время вода отведена от всех 10 придомовых территорий, подходы к домам расчищены. По информации спасателей, вода постепенно спадает с подтопленных площадей и территорий, угрозы жизни людей нет.

К устранению чрезвычайной ситуации были привлечены 78 человек и 21 единицы техники, в том числе от МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в количестве 63 человек и 11 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад, 2 июля, на Кабардино-Балкарию обрушились проливные дожди, из-за чего резко поднялся уровень воды в реках. В зоне риска оказались берегоукрепительные сооружения в городе Нальчике, Баксанском, Урванском, Зольском и Черекском районах.

В Нальчике, на улице 2-й Таманской дивизии произошел подмыв берегоукрепительного сооружения и частичный обвал берега. Всего в городе зафиксировано около 20 подтоплений жилых домов, в отдельных многоэтажных домах произошла протечка крыш. Решением главы региона в республике объявлен режим ЧС.