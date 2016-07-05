Киев, 5 июля, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко утвердил новые знаки различия для Вооруженных сил своей страны. Об этом сегодня, 5 июля, сообщил в своем Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нация

Он сообщил, что золотые звезды на форме украинских военных заменяются на знаки различия украинской повстанческой армии (УПА), которая сражалась на стороне Гитлера против Советского Союза. Такое изменение связано с принятием на Украине закона о декоммунизации, который запрещает любое использование советской символики.

Теперь военнослужащие ВСУ будут использовать знаки различия пособников нацистской Германии.

«Эта кропотливая работа велась больше года. Весь букет положенного «внимания» со стороны недоброжелателей — интриги, скандалы, сплетни, жалобы. И кропотливая работа группы энтузиастов. Сегодня поставлена точка», — с гордостью пишет Бирюков.

Новые знаки отличия должны быть представлены на праздновании Дня независимости Украины 24 августа. Вместо золотых звезд на форме ВСУ будут ромбы, в центре которых изображен небольшой круг, с отходящими в разные стороны от него лучами.

Именно такие ромбы использовались на погонах офицеров германского Вермахта в годы Великой Отечественной войны.