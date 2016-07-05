Санкт-Петербург, 5 июля, 2016, 16:46 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга у юридического центра «Восстания, 6» сегодня, 5 июля, около 11:00 неизвестные злоумышленники вырвали из рук мужчины сумку с 1 млн рублей. Очевидцы сняли преступление на видео и выложили в соцсети. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

На видео видно, как мужчина, пытаясь задержать преступников, бросается на капот и боковую дверь фургона, кричит «людей воруют, вызывайте полицию». Однако автомобиль марки Volkswagen все-таки сбрасывает его и с похищенными деньгами уезжает по Невскому проспекту в сторону Гостиного двора.

Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадавший заявил в полицию, была объявлена операция «Перехват». В результате оперативного реагирования спустя некоторое время в Московском районе этот автомобиль был задержан вместе с двумя находившимися в нем мужчинами.

«Задержанные проверяются на причастность к совершению преступления. Они доставлены в отдел полиции Центрального района, а автомобиль изъят и направлен на экспертизу», — уточнили в пресс-службе регионального Главка.