Красногорск, 5 июля, 2016, 16:45 — ИА Регнум. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области опровергли информацию об отставке начальника подмосковной полиции Виктора Паукова. Генерал-лейтенант исполняет свои служебные обязанности, сообщает РИАМО.

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«Информация, распространенная в СМИ, об отставке главы ГУ МВД России по Московской области Паукова Виктора не соответствует действительности. В настоящий момент генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков находится на своем рабочем месте и исполняет возложенные на него служебные обязанности», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Напомним, ранее в прессе появилась информация, что Пауков принял решение уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. «Виктор Кузьмич сейчас в отпуске, а потом уходит на пенсию. Здоровье дало сбой. Да, 36 лет на службе, и все в столичном регионе. Накопилась и усталость, и болезни. Это он последние несколько лет на «кабинетной» работе, а так сам всегда на «происшествия» выезжал, выяснял все», — заявил сослуживец главы МВД области.