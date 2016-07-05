Ростов-на-Дону, 5 июля, 2016, 16:31 — ИА Регнум. К Олимпиаде-2016, до которой практически подать рукой, гандболистки «Ростов-Дона» должны подойти в оптимальной форме. Спортсменки, которые вошли в состав сборной России, провели первый учебно-тренировочный сбор. Через пару дней ростовчанки вновь продолжат подготовку к главным играм четырёхлетия. Об этом ИА REGNUM 5 июля проинформировали в пресс-службе донского клуба.

vk.com/rostovhandball Гандбол

Фактически на первом сборе у национальной команды было по три тренировки в день. Как отметила одна из игроков «Ростов-Дона» Анна Сень, «сбор получился довольно тяжелым».

«В Новогорске нам также предстоит трудный сбор. Будут две-три тренировки в день, кроссы, гандбол и многое другое. Потом нас ждет турнир в Голландии, определение окончательного состава, экипировка, пару дней отдыха и отъезд в Рио-де-Жанейро», — сказала гандболистка.

Напомним, что к олимпийским играм готовятся восемь гандболисток из команды Яна Лесли. Первый сбор под крылом Евгения Трефилова состоялся в Сочи. По словам игрока ГК «Ростов-Дон» Ксении Макеевой, в сборной никакого разделения между клубами нет. «Мы все вместе работаем ради общего дела», — отметила гандболистка, добавив, что на непосредственно Олимпиаде-2016 «нужно выходить и играть на победу, приложить к играм все силы и мастерство».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, спортсмены Ростовской области завоевали около 20 путевок на главные игры четырёхлетия, которые состоятся в августе 2016 года в Бразилии. Как стало известно накануне, в Рио-де-Жанейро отправится в составе сборной России по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Также защитит цвета российского триколора донская синхронистка.