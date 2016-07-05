Москва, 5 июля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Тучи вновь сгустились над псевдолиберальной радиостанцией «Эхо Москвы». Сегодня, 5 июля, в офисе «Эха» сотрудники Федеральной службы безопасности произвели выемку документов. Об этом сообщил в Twitter главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Dmitry Rozhkov Андрей Пионтковский

Он сообщил, что группа сотрудников ФСБ изъяла документацию, касающуюся переписки редакции с публицистом Андреем Пионтковским. Повесткой на допрос был вызван главный редактор сайта Виталий Рувинский.

ФСБ расследует уголовное дело в связи с публикацией статьи Пионтковского на сайте «Эха Москвы». В статье содержаться призывы к нарушению территориальной целостности России и совершению действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку.

Пресс-служба ФСБ подтвердила эту информации. Спецслужба сообщает, что идет расследование уголовного дела, в рамках которого и был произведен обыск и изъятие документации в офисе радиостанции.

Уточняется, что изъята электронная почтовая переписка редакции «Эха Москвы» с возможным автором публикации.

Напомним, в феврале этого года генеральная прокуратура России рассмотрела запрос депутат Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия») и нашла признаки экстремизма в статье Пионтковского о Чечне, опубликованной на сайте «Эха».