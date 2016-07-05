Москва, 5 июля, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ в Стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности внесены изменения. За время её реализации был принят ряд новых нормативных правовых актов. С целью актуализации стратегии подписанным распоряжением она утверждена в новой редакции, сообщается на сайте правительства РФ.

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В частности, стратегия дополнена положениями, касающимися вопросов использования механизмов внутренней продовольственной помощи, развития новых форм государственно-частного партнёрства на базе территориальных кластеров пищевой и перерабатывающей промышленности, развития производства продуктов переработки сельскохозяйственного сырья с высокой добавленной стоимостью.

Также стратегия дополнена новым подразделом «Развитие товаропроводящей и логистической инфраструктуры агропродовольственного рынка».

Кроме того, уточнены отчётные данные по индикаторам развития производства пищевой и перерабатывающей промышленности и по инвестициям в основной капитал, динамика инвестиций до 2020 года.