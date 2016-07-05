Нальчик, 5 июля, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии ведутся поиски туристов из Германии, которые попали под лавину на перевале Гармаш в ущелье Адыр-су. Как сообщили ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе регионального управления МЧС, лавина сошла на высоте 3665 метров.

replyua.net Сход лавины

Под нее попали два человека. Информация об этом поступила сегодня, 5 июля, в 04:00. К месту происшествия была направлена группа спасателей. В ходе поисково-спасательных работ был найден один альпинист, у которого имеются множественные переломы. Для его эвакуации привлечена авиация.

В настоящее время ведутся поиски второго туриста. В спасательных работах принимают участие восемь человек. Им на помощь должны быть переброшены девять спасателей с базы в Терсколе.

Как отметили в спасательном ведомстве, попавшие под лавину немецкие туристы не получили, как положено регистрации как организованная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года в Кабардино-Балкарии, в районе горы Гума-Чи в Кабардино-Балкарии, на высоте около 4000 метров сошла лавина, в результате чего помощь потребовалась группе из пяти человек. Два туриста получили серьезные повреждения ног.