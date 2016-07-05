Москва, 5 июля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Преображенский районный суд Москвы вынес приговор троим торговцам опасных средств для похудения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Суд установил, что они недегально доставляли в столицу из Казахстана сильнодействующее вещество сибутрамин, запрещенное на территории Российской Федерации.

bee.ua БАД

Поставка препаратов в Москву осуществлялась железнодорожным транспортом. Один фигурант дела покупал в Казахстане биологически активные добавки для похудения, второй получал груз и перевозил его в столицу, где передавал фасовщикам. Реализацией средств занимался третий участник: он принимал заказы от клиентов, контролировал работу курьеров.

Проживающие на территории столичного региона клиенты получали БАДы лично, а проживающие в регионах — по почте. Часть выручки отправляли в Казахстан для закупок новых партий.

По решению суда суд, закупщик препаратов получил 10,5 лет в колонии, прлучатель товара — 9,5 лет лишения свободы, а приемщик заказов — 10 лет колонии.

Также суд приговорил каждого участника ОПГ к штрафу в размере 500 тысяч рублей в доход государства, причем в собственность государства уже обращены 3,3 миллиона рублей, изъятые у фигурантов, три автомобиля, ноутбуки, мобильные телефоны.