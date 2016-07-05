Уфа, 5 июля, 2016, 16:21 — ИА Регнум.



kavnews.ru Паром

В Башкирии директор детского оздоровительного лагеря «Зеленые дубки» хотел самостоятельно организовать проезд детей от лагеря до дома на пароме. Как сообщает прокуратура Башкирии, согласно утвержденному маршруту, более 50 ребят из г. Кумертау планировалось переправить на пароме через реку Белая, а затем пересадить на автобусы. Между тем данное речное судно не обследовалось после зимней консервации, в связи с чем у его владельца не было сведений о техническом состоянии.

Учитывая, что транспортировка детей на пароме угрожала их жизни и здоровью, прокуратура внесла директору лагеря предостережение о недопустимости нарушения закона.

После прокурорского вмешательства администрация учреждения приняла решение о перевозке детей к месту проживания по автомобильной дороге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после трагедии на Сямозере в Карелии 18 июня, когда погибли 14 детей, в Общественной палате с С 6 июля откроется «горячая линия», куда можно обратиться с жалобами на нарушения в сфере организации летнего детского отдыха. Претензии будут приниматься до 1 сентября 2016 года.