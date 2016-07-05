Становление БССР было непростым. Несмотря на идею права наций на самоопределение, провозглашенную в «Декларации прав народов России», как правительство РСФСР, так и руководители Северо-Западного обкома РКП (б), облисполкома и СНК Западной области, считая Беларусь территориальной единицей (областью) РСФСР, не признавали белорусов самостоятельной нацией, а, следовательно, принцип самоопределения на них не распространяли. В подобном подходе сыграла роль идея мировой социалистической революции, которая в образовании национальных государств, а значит, границ видела препятствие для своего продвижения.

Белоруссия

Однако у белорусов было противоположное мнение по вопросу своей государственности: так, созданный 31 января 1918 года Белорусский национальный комиссариат при Народном комиссариате по национальным делам ратовал за создание БССР. Эту идею разделяли и поддерживали белорусские секции РКП (б), созданные белорусами Петрограда, Саратова, Москвы, других городов.

В декабре 1918 года по инициативе Белнацкома под председательством Д. Жилуновича была организована конференция белорусских секций РКП (б), избрано Центральное бюро белорусских коммунистических секций РКП (б). По итогам конференции было решено создать Временное рабоче-крестьянское правительство Беларуси, созвать Всебелорусский съезд коммунистов и основать национальный партийный центр.

Дмитрий Жилунович, главой Временного рабоче-крестьянского правительства ССР Белорусия в 1919

24 декабря 1918 года ЦК РКП (б) заявил о необходимости создания Белорусской Советской Социалистической Республики, формирование правительства Советской Беларуси, а также ее границ. Подготовка Манифеста Временного революционного рабоче-крестьянского правительства была поручена А. Червякову и Д. Жилуновичу.

В Смоленске 30 декабря 1918 г. VI Северо-Западная областная конференции РКП (б) объявила себя Первым съездом Коммунистической партии (большевиков) Беларуси (КП (б)Б), было избрано Центральное Бюро (КП (б)Б), а также постановление о границах Беларуси, в состав которой вошли Минская, Могилевская, Смоленская, Витебская и Гродненская губернии с некоторыми прилегающими территориями, населенными по большей части белорусами.

1 января 1919 года обнародован Манифест о провозглашении Белорусской Советской Социалистической Республики, 7 января в Минск переехало Временное рабоче-крестьянское правительство БССР, 3 февраля 1919 года была принята Конституция.

Флаг ССР Белорусия

27 февраля 1919 года расформировывается БССР таким образом, что Смоленская, Могилевская и Витебская губернии включаются в состав РСФСР, остальные же территории Советской Белоруссии объединяются с Литовской Советской Республикой в так называемый ЛитБел — Литовско-Белорусскую Советскую Социалистическую Республику, просуществовавшую до 19 июля 1919 года — до оккупации её польскими войсками при поддержке немецких оккупационных гарнизонов.

С наступлением Красной Армии и освобождением белорусских земель, 31 июля 1920 года Минск вновь провозглашает Белорусскую Социалистическую Советскую Республику, переименованную в 1922 году, после создания СССР, в Белорусскую Советскую Социалистическую Республику (БССР).

Герб Белорусской ССР в 1920-1926

В 1920—1930 годы в Советской Белоруссии набирают темпы развитие промышленности и сельского хозяйства. Помимо пищевой, легкой, химической и деревообрабатывающих отраслей входят в строй производство строительных материалов, машиностроение, текстильное производство: «Гомсельмаш» — Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения, швейная фабрика «Знамя индустриализации», «КИМ» — швейная фабрика в Витебске, Льнокомбинат в Орше, Цементный завод в Кричевске, Авторемонтный завод в Могилеве, две очереди БелГРЭС, Стеклянный завод в Гомеле, 11 Торфяных заводов. Все это способствовало решению проблем безработицы и аграрного перенаселения.

Всего за три пятилетки промышленное производство выросло в 3 раза, а с учётом Западной Белоруссии — в 8,1 раз. Перед Второй мировой войной БССР производила 33% общесоюзного производства фанеры, 27% спичек и 10% металлорежущих станков.

В марте 1924 было принято решение ЦИК СССР и утверждено VI чрезвычайным съездом советов БССР о передаче 15 уездов и отдельных волостей Витебской, Гомельской и Смоленской губерний к БССР. Территория БССР увеличилась до 110.584 км², население — до 4,2 млн. человек.

В середине 1920-х в БССР активно проводилась белорусизация — комплекс мер по расширению сферы применения белорусского языка и развитию белорусской культуры. 4 декабря 1926 секретарь ЦК ВКП (б) Николай Шверник проинформировал Гомельские губернский и городской комитеты КП (б) о присоединении Гомельского и Речицкого уездов к БССР. Таким образом, решения о расширении границ БССР и присоединении к ней восточных белорусских земель принимались в Москве. Территория БССР увеличилась на 15 727 км², а население — на 649 тысяч человек. Таким образом, представления о том, что Беларусь представляет собой системную часть Русского мира имеют под собой весьма весомые территориальные и людские основания.

Geoalex Округа Белорусской ССР. 1926

По итогам Брестского мира 3 марта 1918 года часть белорусских земель была отторгнута легионерами Юзефа Пилсудского. До 1939 года белорусы были разделены границей. В составе Польши находилось 4,5 млн белорусов, которые в своём подавляющем большинстве жили в деревнях (более 80% населения Западной Белоруссии занималось сельским хозяйством).

В Польше было проведено несколько земельных реформ (1920, 1921 и 1925 годов), в ходе которых значительное количество земель, в основном — земель бывшей царской казны, было распродано. Их получили крупные польские землевладельцы, чьи участки составляли от 50 до 500 га. Средний же белорусский крестьянский имел двор по 7 га земли. Из Польши в Западную Белоруссию правительство переселяло т.н. «осадников» — военных и гражданских лиц, которые получали бесплатно или с большими скидками по 15−45 га земли. По сути, они были колонистами, опорой польской власти в этом регионе.

Национальный состав Польши

Уровень жизни белорусов, проживавших на территории польских «крессов всходних» был самым низким во II Речи Посполитой. Около 55 тыс белорусских крестьянских хозяйств имели наделы немногим более 1 га, при средней крестьянской семье в 6−7 человек, и составляли около 10% населения, являясь беднейшей его частью при наличии крайне низких технологических возможностей хозяйствования. В 15% хозяйств не было крупного рогатого скота, в трети не было лошадей, более 6% крестьян не имели никакого скота.

В начале 30-х годов хозяйства батраков и крестьянской бедноты составляли около 70%. Людям приходилось платить налоги, отрабатывать повинности, платить проценты по банковским кредитам, платить штрафы, которые регулярно накладывала польская администрация, платить не по самым низким ценам за необходимые промышленные товары и товары народного потребления. Все это обуславливало низкую культуру земледелия и, как следствие, частые неурожаи. В итоге, крестьяне достигли довоенного уровня лишь к 1929 году, но в начале 1930-х годов разразился экономический кризис. По итогам кризиса 1932 года в Польше сельское хозяйство Западной Белоруссии пришло в упадок, а 78 тысяч человек эмигрировало.

Польское правительство закрывало белорусские СМИ. Если в 1927 году легальных белорусских газет и журналов выходило 23, то в 1930 — 12, а в 1932 — только 6. До прихода польской власти здесь действовало 500 белорусских школ, в 1928 — 27, в 1936 — только 16, а к 1939 году уже все белорусские школы были преобразованы в польские.

По официальным польским данным, которые с полным основанием можно считать заниженными, школу на территории Западной Белоруссии не посещало 13% детей, а к 1939 году 35% населения были неграмотными. В то же время, в Восточной Белоруссии к 1939 году издавалось 106 газет и журналов, работало 23 высших и 96 средних специальных учебных заведений, была почти полностью ликвидирована неграмотность. Стоит отметить, что из 500 православных церквей находившихся в Западной Белоруссии 300 были преобразованы в костелы. Когда в ходе войны у населения на руках оказалось оружие, в Западном Полесье и на Волыни поляки были практически полностью вырезаны. И сегодня, когда в Польше пишут о «Волынской резне», нелишне вспомнить, какой была польская политика в отношении оккупированных территорий, в том числе, и о польских концлагерях, например, в Березе-Картузской, в которых умерло несколько десятков белорусов.