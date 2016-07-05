Киев, 5 июля, 2016, 16:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, еще 13 — получили ранения. Об этом 5 июля на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Лысенко сообщил, что в с. Новозвановка Попаснянского района (Луганское направление) подразделения ВСУ попали под минометный обстрел со стороны ВС ЛНР.

При этом севернее и западнее Горловки (Донецкое направление) ВС ДНР перешли к активному применению минометов и пушек. В частности, армия ДНР обстреляла из тяжелого вооружения позиции ВСУ в Торецке и его пригородах. В результате боев пострадали жилые кварталы.

«Повреждены частные дома, газовая сеть и нежилой дом в садоводческом обществе. Пострадавших среди гражданского населения нет. В это же время САУ противника, развернутые в пос. Гольмовский, открыли огонь по району с. Зайцево и с. Дача. Выпущено 57 снарядов», — сказал Лысенко.

Полковник отметил, что на Донецком направлении наиболее активные боевые действия развернулись в промзоне Авдеевки и в окрестностях донецкого аэропорта. «В Авдеевке ранен гражданский», — добавил Лысенко.

Он информирует, что на Мариупольском направлении ВС ДНР продолжают придерживаться тактики мощных минометных обстрелов. Так, вчера по позициям ВСУ в Красногоровке, Марьинке и на участке фронта Гнутово — Широкино было выпущено более 120 мин. В Марьинке снаряд попал в частный дом.

«Разрушенная стена, жилье имеет многочисленные повреждения. Жители дома не пострадали, так как находились на улице. Кроме этого, противник эпизодически использует бронетехнику и ПТРК», — подчеркнул Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 июля пресс-служба Донецкой горадминистрации проинформировала, что прошлой ночью в городе боевые действия шли буквально на окраинах жилых кварталов Куйбышевского и Кировского районов. По данным мэрии, в результате боев ранения получили три человека, также сгорел микроавтобус, разрушен один дом.