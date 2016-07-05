Москва, 5 июля, 2016, 16:28 — ИА Регнум. В течение дня и до 22 часов вечера 5 июля в Московском регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. В столице и области вновь ожидается гроза со шквалистым ветром. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС Подмосковья.

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Из-за опасности повреждений линий электропередач, ударов молнии, повала деревьев и слабо укрепленных конструкций специалисты ведомства рекомендуют на время непогоды оставаться в помещениях с закрытыми окнами.

Также стоит убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, заранее обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб и поставить машину в гараж, либо убрать от деревьев. Находясь на улице, необходимо обходить шаткие строения, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

Как, в свою очередь, сообщает Гидрометцентр, 5 июля днем будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, температура в Москве 21…23°, по области 18…23°. Ветер западный 7−12 м/с, ночью местами с порывами 15−20 м/с.

Отметим, что ненастная погода сохраняется в регионе уже третий день. В числе пострадавших от удара молнии числятся уже семь человек, повалены сотни деревьев, ранее было затруднено движение транспорта.