Москва, 5 июля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В России в июне 2016 года индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала года — 103,3% (в июне 2015 г. — 100,2%, с начала года — 108,5%). Инфляция в июне в годовом выражении ускорилась до 7,5% после 7,3% в мае, сообщили в Росстате.

ИА REGNUM Инфляция

В июне в 6 субъектах РФ потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,7% и более, из них в Республике Башкирия — на 0,8% в результате увеличения цен на услуги и продовольственные товары на 1,3% и 0,8% соответственно.

В июне среди круп и бобовых заметнее всего подорожала крупа гречневая-ядрица — на 5,6%. Одновременно цены на рис, пшено и крупу манную снизились на 0,2−1,1%.

В группе рыбопродуктов цены на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород выросли на 1,4%, на различные виды рыбы соленой, маринованной, копченой и рыбных консервов — на 0,8−1,1%.

Из кондитерских изделий цены на карамель увеличились на 1,4%, шоколад — на 1,1%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом — на 1,0%.

В июне отмечалось снижение цен на отдельные виды овощей и фруктов. Так, огурцы свежие подешевели на 27,3%, капуста белокочанная свежая — на 13,0%, помидоры свежие — на 11,1%, бананы — на 10,2%, виноград — на 5,8%, лимоны — на 4,5%. Вместе с тем цены на картофель выросли на 30,1%, свёклу столовую — на 18,3%, морковь — на 6,7%, лук — на 5,2%, чеснок — на 2,1%.

Цены на соки фруктовые увеличились на 1,9%, воду газированную, кофе, мороженое, национальные сыры и брынзу, кетчуп, майонез, перец черный (горошек) — на 0,9−1,4%.

Вместе с тем свинина стала дешевле на 0,8%, печень говяжья — на 0,5%, сыры сычужные твёрдые и мягкие — на 0,4%, молоко и баранина (кроме бескостного мяса) — на 0,2%, говядина бескостная — на 0,1%.

В июне продолжился рост цен на табачные изделия. Наиболее заметно подорожали сигареты с фильтром зарубежных торговых марок — на 1,4%.

Среди наблюдаемых видов строительных материалов наибольший прирост цен отмечался на металлочерепицу — 2,6%, цемент тарированный — 2,3%, стекло оконное листовое — 1,2%, обои бумажные — 0,9%, краски масляные, эмали отечественные — 0,8%.

В группе медикаментов и медицинских товаров цены на ксилометазолин (галазолин) выросли на 2,3%, бромгексин — на 2,1%, бинт и корвалол — на 1,9%, поливитамины без минералов отечественные — на 1,4%, метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 1,3%. В то же время левомеколь подешевел на 2,7%, линекс — на 1,3%, таурин, панкреатин, глицин, аллохол, а также аппарат для измерения артериального давления электронный — на 0,5−0,6%.

Среди прочих непродовольственных товаров на 1,0−2,0% стали дороже фотоаппараты, автомобили иностранных марок, собранные на территории России, газовое моторное топливо, щетки зубные, батарейки электрические, сковороды с антипригарным покрытием, наборы фломастеров, конструкторы детские пластмассовые, сухие корма для домашних животных, отдельные виды летней обуви, верхней одежды и бумажно-беловых товаров.

Одновременно флеш-накопители USB подешевели на 1,3%, свежесрезанные цветы — на 1,1%, телевизоры цветного изображения, смартфоны, коньки роликовые, меховые головные уборы мужские из натурального меха — на 0,4−0,5%.

В июне, как и в предыдущем месяце, среди наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования — на 10,0%.

Среди услуг туризма и отдыха заметно дороже стали путевки в дома отдыха и пансионаты на территории России — на 5,1%, санатории — на 4,1%, поездки в Грецию — на 2,6%, туры на отдых в Испании — на 2,3%. Вместе с тем экскурсионные поездки в Финляндию стали обходиться дешевле на 0,5%.

В группе бытовых услуг на 0,9−1,7% выросли цены на услуги химчисток и прачечных, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, замену элементов питания в наручных часах.

Одновременно на 0,1−0,7% снизилась плата за пользование потребительским кредитом, проживание в студенческом общежитии, перевод денежных средств для зачисления на счет другого физического лица, аренда однокомнатной квартиры у частных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае и июне инфляция оставалась на уровне 0,4%. Годовая инфляция в России с января по май набрала 7,3%. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.