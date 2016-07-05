Москва, 5 июля, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин решил прокомментировать видеозапись вечеринки, в которой приняли участие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Свое мнение на этот счет Маркин опубликовал сегодня, 5 июля, в своем Twitter.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Шампанского!

На видеозаписи запечатлена вечеринка, в которой участвуют Кокорин и Мамаев. Под звуки российского национального гимна, футболисты курят кальян, а официанты разносят большое количество алкогольных напитков. Везде снуют женщины и слышны вопли выпивших.

Эта вечерника проходила в Монте-Карло (Монако) на юге Франции, где проходит чемпионат Европы. По данным СМИ Кокорин и Мамаев угостили всех гостей в ночном клубе Twiga, заказав 500 бутылок шампанского «Арман де Бриньяк» стоимостью € 500 за бутылку. Этот клуб один из самых дорогих на Лазурном берегу.

Напомним, сборная России крайне неудачно выступила на групповом этапе Евро-2016 и с позором вылетела из турнира. Российская сборная смогла набрать только одно очко в матче с Англией, который завершился вничью. При этом ни Кокорин, ни Мамаев никак не отличились в трех групповых матчах — они ни разу не били по воротам и не сделали ни одной голевой передачи.

Маркин, который довольно часто делает заявления, не относящиеся к его прямым служебным обязанностям, так прокомментировал вечеринку Кокорина и Мамаева: «Разливать доверили другим. Эти бы точно в бокалы не попали…»