Симферополь, 5 июля, 2016, 16:10 — ИА Регнум. В России необходимо принять закон, ограничивающий ротацию иностранных исполнителей на радиостанциях, как это сделали во Франции. Это позволит попасть в радиоэфир молодым и талантливым отечественным музыкантам, считает композитор и музыкальный продюсер Игорь Крутой. Об этом он заявил на молодёжном образовательном форуме «Таврида на Бокальской косе» в Крыму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе форума.

Семья слушает радио

«Нужно принять закон, который ограничит прокручивание на радио иностранных исполнителей», — заявил Крутой.

Музыкальный продюсер уверен, что сокращение присутствия зарубежных исполнителей даст возможность попасть в эфир как молодым и талантливым российским музыкантам, так и увеличить количество песен популярных эстрадных исполнителей. Так, например, в радиоэфире Франции законодательно зафиксированы квоты на французскую музыку и музыку иностранных исполнителей.

Напомним, Игорь Крутой проведёт в «Тавриде» открытое прослушивание среди участников форума. Победители прослушивания станут участниками «Новой Волны».

Также 5 июля с творческой молодёжью общались музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.

Одна из участниц форума пожаловалась на «предвзятое отношение» теле‑ и радиопродюсеров к музыкальным коллективам, исполняющим этническую музыку. Иосиф Пригожин ответил, что «соблюдать правильный баланс музыкальных отношений» необходимо для сохранения русской истории. «Если хотя бы 1% времени в эфирах наших музыкальных радиостанций уделялся русской народной музыке, это уже было бы хорошо, это помогло бы нам сберечь свою культурную традицию», — сказал Пригожин.

Пригожина поддержала Валерия, предложив создать радиостанцию, целиком посвящённую традиционной российской культуре и музыке. «Возможно, сейчас появилась необходимость создания радио, которое будет транслировать нашу традиционную музыку», — считает Валерия.

Певица заявила молодым исполнителям и композиторам, что как член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, готова поднять на заседании Совета вопрос о создании такой радиостанции.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Крыму начал работу Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида на Бокальской косе», участниками которого станут порядка 3000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Участниками первой смены стали молодые композиторы, музыканты и хореографы. Смена продлится до 7 июля.

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