Киев, 5 июля, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Из альтернативных маршрутов в обход России в распоряжении Украины есть пока только вариант «Шелкового пути», — заявил сегодня, 5 июля, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Есть вариант использования маршрута через другие государства в обход России… безусловно, это удорожает себестоимость нашей продукции, но это реалии нашего рынка», — сказал Омелян.

Также украинский министр вновь заявил, что российские чиновники пока еще не получили инструкции о том, как применять соответствующий приказ президента России Владимира Путина.

«Мы ждем, когда-то, что было написано в указе президента РФ, будет применено на практике… если вообще будет применено. После этого будут абсолютно симметричные действия украинской стороны в ответ, буквально со следующих суток», — резюмировал министр инфраструктуры.

В свою очередь Наталия Мыкольская, заместитель Министра экономического развития и торговли — Торговый представитель Украины заявила, что еще накануне вечером грузы из Украины свободно пересекали российскую и белорусскую границы. По ее мнению, для того чтобы указ в полной мере вступил в действие, Российская Федерация должна принять еще ряд соответствующих подзаконных актов.

«Примененные со стороны РФ меры могут привести к фактически полной остановке и запрету транзита украинских товаров в Казахстан, Киргизию и третьи страны через территорию РФ», — подчеркнула она, добавив, что такие действия Российской Федерации являются «продолжением экономической агрессии против Украины».

«На ближайшем заседании Совета по торговле товарами и Генерального совета ВТО Украина потребует немедленной отмены введенных ограничительных мер РФ. Уже ведутся переговоры с нашими партнерами по ВТО по поддержке позиции Украины в данной ситуации», — заявила чиновник. О каких именно мерах со стороны Украины идет речь, будет сообщено в ближайшее время.

Также она сказала, что на данный момент продолжается подсчет убытков, которые понесет Украина из-за введения ограничений со стороны РФ.

«Стоит учитывать не только потери от прекращения экспорта товаров, но и прибыль, которую не получат украинские перевозчики за предоставление своих услуг», — заявила Мыкольская.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 1 июля дополнительных ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию РФ, а также продлил до конца 2017 года действие продовольственного эмбарго в отношении государств, которые ввели санкции против России.

При этом экономические эксперты оценивают реальные потери Украины от санкций РФ в 15−16 млрд долларов в год, а в киевском правительстве уверяют, что «против торговой войны» с РФ.