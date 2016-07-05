Лондон, 5 июля, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Глава МВД Великобритании Тереза Мэй должна оставить свою жесткую позицию относительно трех миллионов граждан Евросоюза, проживающих в стране, считают соратники и противники претендента на пост главы британского правительства по партии. Об этом сообщает The Guardian.

UK Home Office Тереза Мэй

С такой позицией, в частности, выступает бывший государственный министр по делам коммун и местного самоуправления Эрик Пиклс.

«Граждане ЕС являются одними из лучших хирургов, лучших консультантов, лучших анестезиологов», — отмечает он. «Это люди, которые могут работать, где угодно в мире, и мы должны дать им понять, что мы хотим, чтобы они оставались здесь, в рамках нашей экономики», — добавил он.

В свою очередь, противники Мэй по гонке за кресло премьер-министра страны высказали критику в отношении Мэй. В частности, Андеа Лидсом заявила, что нельзя использовать граждан ЕС в качестве «разменной монеты».

Напомним, 5 июля в Великобритании начался процесс выбора нового лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Голосование членов партии закончится в 18:00 по местному времени, а его результаты будут известны 19:00 часам. Кандидат, получивший наименьшее число голосов однопартийцев, покинет гонку.

Тереза Мэй за день до этого заявила, что граждане стран — членов ЕС, проживающие в Соединенном Королевстве, станут частью переговоров Лондона об условиях выхода из ЕС. Противники Мэй, Гоув и Лидсом, подчеркнули, что права граждан ЕС оставаться в Великобритании должны быть защищены.