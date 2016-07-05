Киев, 5 июля, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Советник президента Украины, руководитель Николаевской областной организации «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Юрий Бирюков сообщил, что украинский президент Пётр Порошенко подписал документ по замене символики на погонах военнослужащих этой страны: вместо звёзд на погоны будут пришиты другие символы. Об этом Бирюков сообщил в своём Facebook.

Карел Штрофф. Бравый солдат Швейк, младший офицер и капеллан Августин Клейшродт. 1912

«Эта кропотливая работа велась больше года, — написал Бирюков. — Сегодня поставлена точка». 24 августа состоится официальная презентация символики.

Ка ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая Порошенко в ходе мероприятия ко Дню памяти жертв политических репрессий заявил, что Киев намерен довести до конца декоммунизацию, искоренив названия времен СССР.