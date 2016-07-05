Москва, 5 июля, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) должность главного тренера сборной России по футболу Гусу Хиддинку не предлагал, заявил на пресс-конференции министр спорта России Виталий Мутко.

Nationaal Archief Fotocollectie Anefo Гус Хиддинк. 1988

Имя нового главного тренера национальной футбольной команды станет известно к августу текущего года.

По слова Мутко, Слуцкий отработал и руководство РФС его поблагодарило. В настоящий момент продолжается работа по кадровым вопросам, к августу-сентябрю должно закончиться комплектование команды и выбор тренера.

Напомним, Леонид Слуцкий официально оставил пост главного тренера сборной России по футболу 30 июня. Команда под его руководством не смогла пройти групповой этап чемпионата Европы-2016 и выбыла из борьбы, после чего Леонид Слуцкий объявил о своей отставке.

Чемпионат Европы по футболу сейчас проходит во Франции и завершится 10 июля.