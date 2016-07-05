Элиста, 5 июля, 2016, 15:52 — ИА Регнум. В Калмыкии наблюдается четкая тенденция — это стабильный экономический рост: темпы роста валового регионального продукта за последнее пятилетие увеличились вдвое. Об этом на сегодняшней рабочей встрече в Москве глава Калмыкии Алексей Орлов доложил президенту РФ Владимиру Путину. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кремля 5 июля, обсуждалась ситуация в экономике и социально-общественной жизни региона.

Василий Верещагин. Калмыцкая молельня. 1869-1870

Как отметил Алексей Орлов, в прошлом году в республике объём сельскохозяйственной продукции увеличился на 1,6 млрд рублей. Кроме того, по словам главы Калмыкии, республика сохраняем за собой лидерские позиции в России по поголовью крупного рогатого скота мясного направления, по поголовью коз, овец, по производству шерсти, занимая второе место.

«Для примера скажу, что в Южном федеральном округе 44% производимой шерсти, или 12% всей производимой российской шерсти, — это мы, Калмыкия», — добавил Орлов.

За 2015 год сельскому хозяйству было оказано почти 1,3 млрд рублей государственной поддержки и из республиканского, и из федерального бюджета. В этом году, по словам главы степной республики, «мы должны выйти примерно на такую же цифру. Убеждены, что это тоже даст свой результат в ближайшем будущем».

На сегодня так называемая система мясоперерабатывающей отрасли находится уже практически в процессе не возрождения, а в процессе работы. Так, в Москве калмыцкие инвесторы представлены своей продукцией — это интернет-продажи мясной продукции, это и стейк-кафе, и стейк-рестораны.

Что касается социальной сферы, то, как доложил главе российского государства Алексей Орлов, на сегодняшний день реализация майских указов 2012 года происходит успешно. В частности, что касается дошкольного образования, по которому поручения президента выполнены на 100%.

Упомянул глава степной республике и об еще одном долгожданном объекте для Калмыкии — многофункциональном спортивном комплексе, который функционирует уже полгода. Здесь расположен огромный плавательный бассейн, несколько многофункциональных тренировочных залов, хореография, художественная гимнастика, зал борьбы, бокса и все традиционные виды спорта.

«Ещё для нас что стало большим достижением: мы некоторое время назад начали если не реформу, то по крайней мере внутрирегиональную реорганизацию системы здравоохранения. И это уже дало результаты на сегодняшний день» — сказал Алексей Орлов.

По его словам, Калмыкия вошла в топ-10 регионов с высокоэффективным исполнением работы в сфере здравоохранения. «Это в первую очередь за счёт оптимизации административно-хозяйственных органов управления, финансово-экономического блока, частично за счёт сокращения неэффективных коечных мест, в основном это эффективная маршрутизация пациентов», — пояснил глава республики.

Всё это дало возможность на сегодняшний день выйти или приблизиться, по крайней мере, к среднероссийским показателям по уровню заработной платы для работников сферы здравоохранения. В частности, врачи — в среднем около 27 тысяч, средний медицинский персонал — около 17 тысяч, младший медицинский персонал — около 12 тысяч рублей.