Вашингтон, 5 июля, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Специалисты из организации по защите прав потребителей Foodwatch обнаружили канцерогены в составе шоколада Kinder и обратились к производителю с требованием изъять из продажи опасный продукт, сообщает RT.

mobilmusic.ru Шоколад

По данным Foodwatch, так называемые ароматические масла MOAH, присутствие которых зафиксировано в лакомстве Kinder, могут вызывать онкологические заболевания. Предположительно, вредные соединения попадают в шоколад с обертки, покрытой красителем с содержанием канцерогенов.

Как рассказал представитель Foodwatch Джон Хиг, организация потребовала от производителя убрать товар с полок магазинов и довести информацию о вредных веществах до потребителей, однако в компании заявили, что состав конфет согласован на законных основаниях.