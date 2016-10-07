Додома, 5 июля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В Танзании обнаружили крыло самолета, которое, по предварительным данным, принадлежит малазийскому Boeing 777 (рейс MH370), пропавшему 8 марта 2014 года, сообщает танзанийская газета Mwananchi.

Aero Icarus Авиалайнер Malaysia Airlines до катастрофы

Крыло самолета было обнаружено в Коджани на острове Пемба. Сейчас там ожидают специалистов из Малайзии, которые вызваны для проведения исследования останков.

Глава безопасности гражданской авиации Танзании (TCAA) Редемптус Бугомола сообщил, что ведомство контролирует сохранность фрагментов крыла и ожидает прибытия специалистов, которые примут их на рассмотрение.

Справка:

Авиалайнер компании Malaysian Airlines с 227 пассажирами и 12 членами экипажа пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года, не подав никаких сигналов о неполадках на борту.

За последние 2 года сведения о найденных обломках самолета поступали из Маврикия, Малави, Мадагаскара и французского острова Реюньон. Эксперты до сих пор расходятся во мнениях по поводу принадлежности найденных частей пропавшему лайнеру.

Исчезновение рейса MH70 — пожалуй, самое загадочное происшествие в авиации. В марте прошлого года он вылетел из Куала-Лумпур в сторону Пекина и пропал над Индийским океаном, отключив все системы связи. Его видели в районе Мальдив, была версия, что лайнер сбили истребители около крупнейшей в Азии американской военно-морской базы Диего Гарсия. Озвучивали предположение, что его могли там посадить. Угон самолета, захват, теракт, самоубийство пилота из-за проблем в семье — ни одна из этих догадок так и не подтвердилась.

Месяцы поисковой операции, зондирование дна — результатов так и не дали. Несмотря на возможности самых современных систем слежения и военных спутников, самолет длиной 63 метра пропал бесследно.