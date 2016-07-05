Грозный, 5 июля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Задолженность Чечни по налогам превысила три миллиарда рублей. При этом основную сумму долга накопили всего несколько крупных предприятий республики. В прокуратуре региона состоялась встреча прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова с руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы Мовсаром Цамаевым.

Vsevolod Knyazev Тысячные купюры

Как сообщили ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе надзорного ведомства, в ней приняли участие представители крупнейших налогоплательщиков-должников. Их предупредили о недопустимости нарушения законодательства в налоговой сфере. Ситуация с долгами сказывается на бюджете республики, особенно учитывая высокий уровень его дотационности. Работа по повышению собираемости налогов должна быть активизирована.

По итогам встречи один из крупнейших налогоплательщиков-должников принял решение о погашении задолженности по региональным налогам в размере свыше 39 млн рублей.

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Бюджет Чечни планируется принять с дефицитом более 5,8 млрд рублей

Напомним, на 1 сентября 2015 года госдолг Чечни составлял 5,262 млрд рублей. При принятии республиканского бюджета на 2016 год доход был утвержден в сумме более 58,566 млрд рублей, расход — 64,430 млрд рублей. Дефицит бюджета составил более 5,8 млрд рублей.